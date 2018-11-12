Пастрняк, Уилер и Жиру - звезды недели в НХЛ

Первой звездой недели в НХЛ признан форвард "Бостоне" Давид Пастрняк. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Пастрняк тал лидером лиги с пятью голами (5+2=7) в четырех матчах, чем помог "Брюинз" одержать три победы. 22-летний игрок имеет на счету на четыре гола больше, чем любой другой игрок лиги, и занимает четвертое место в споре бомбардиров с 23 (16+7) очками.

Вторая звезда недели - нападающий "Виннипега" Блейк Уилер, который помог команде одержать две победы после возвращения с 2018 NHL Global Series. Он также установил личный рекорд, набрав 5 (1+4) очков в матче с "Колорадо Эвеланш" (5:2), и стал первым игроком после Ильи Ковальчука (28 февраля 2009 года, 2+3=5 в матче с "Каролиной"), набравшим пять очков за матч.

Третья звезда недели - нападающий "Филадельфии" Клод Жиру. Он набрал 8 (3+5) очков в трех матчах, чем помог "Флайерз" без потерь провести семидневку и подняться на второе место Столичного дивизиона. Жиру также является лучшим бомбардиром команды и занимает седьмое место в НХЛ с 22 (7+15) баллами в 17 матчах.

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