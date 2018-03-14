Пастрняк, Смит и Ринне - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков по итогам дня в регулярном чемпионате лиги. Первой звездой дня стал форвард "Бостона" Давид Пастрняк, на счету которого три шайбы и результативная передача в победном матче против "Каролины" (6:4).

Второй звездой дня стал вратарь "Калгари" Майк Смит, отразивший все 28 бросков по своим воротам во встрече с "Эдмонтоном" (1:0). Тройку луших замкнул голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне. В его активе 32 отраженных броска из 33 в игре с "Виннипегом" (3:1).