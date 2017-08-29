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14:59 | Хоккей — НХЛ

Пастрняк отказался от 42-миллионного контракта "Бостона"

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Нападающий Давид Пастрняк отклонил предложение "Бостона" о новом контракте. Как сообщает CSN, игроку предлагали семилетний контракт на общую сумму 42 миллиона долларов. 

На данный момент 21-летний чех находится в статусе ограниченно свободного агента. В минувшем сезоне он провел 75 матчей и набрал 70 (34+36) очков в регулярном чемпионате НХЛ, а также записал на свой счет 4 (2+2) балла в 6 играх Кубка Стэнли.

Дополнительная информация

https://www.championat.com/hockey/news-2888200-pastrnjak-otklonil-predlozhenie-bostona-o-kontrakte-na-7-let-i--42-mln.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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bezik

Ну если на такое не согласился, то это чудо надо менять. Не фанат мишек, но чем он лучше Арвидссона подписавшегося меньше чем на 30 у Нэшвилла? Далеко не Кузнецов и не Йоханссен, чтобы требовать больше

15:08