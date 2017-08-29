Пастрняк отказался от 42-миллионного контракта "Бостона"

Нападающий Давид Пастрняк отклонил предложение "Бостона" о новом контракте. Как сообщает CSN, игроку предлагали семилетний контракт на общую сумму 42 миллиона долларов.

На данный момент 21-летний чех находится в статусе ограниченно свободного агента. В минувшем сезоне он провел 75 матчей и набрал 70 (34+36) очков в регулярном чемпионате НХЛ, а также записал на свой счет 4 (2+2) балла в 6 играх Кубка Стэнли.