Пастрняк - о праздновании гола: "Я пытался повторить давний жест Леброна Джеймса, но на коньках это оказалось сложнее"

Форвард "Бостона" Давид Пастрняк рассказал, что в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Чикаго" (4:2) пытался повторить жест Леброна Джеймса, а не празднование российского нападающего Евгения Кузнецова. Об этом сообщил журналистам сам хоккеист.

– Нет-нет, пытался повторить давний жест Леброна Джеймса , – приводит официальный сайт НХЛ слова Пастрняка . – Я уже делал это во время баскетбольной разминки и хотел сделать нечто похожее на льду, на коньках оказалось сложнее. Но все это исключительно для общего веселья.

Отметим, что "Бостон" одержал волевую победу, отыгрываясь в этом матче два раза.

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