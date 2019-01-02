Пастрняк - о праздновании гола: "Я пытался повторить давний жест Леброна Джеймса, но на коньках это оказалось сложнее"

Форвард "Бостона" Давид Пастрняк рассказал, что в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Чикаго" (4:2) пытался повторить жест Леброна Джеймса, а не празднование российского нападающего Евгения Кузнецова. Об этом сообщил журналистам сам хоккеист.
– Нет-нет, пытался повторить давний жест Леброна Джеймса , – приводит официальный сайт НХЛ слова Пастрняка . – Я уже делал это во время баскетбольной разминки и хотел сделать нечто похожее на льду, на коньках оказалось сложнее. Но все это исключительно для общего веселья.
Fly, @pastrnak96, fly.#WinterClassic☘️ | #NHLBruins pic.twitter.com/SihpAkcyc0– Boston Bruins (@NHLBruins) 1 января 2019 г.
Отметим, что "Бостон" одержал волевую победу, отыгрываясь в этом матче два раза.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/special-game-for-tuukka-rask/c-303459788
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