Пастрняк, Кутюрье и Десмит – три звезды дня

НХЛ объявила фамилии трех лучших хоккеистов игрового дня регулярного чемпионата.

Первой звездой был признан нападающий "Бостона" Давид Пастрняк, набравший 4 (3+1) очка в матче против "Торонто" (5:1). В 16 играх сезоне 22-летний чех забросил уже 15 голов и возглавил гонку снайперов.

Второй лучший игрок – форвард "Филадельфии" Шон Кутюрье, на счету которого 3 (2+1) очка в игре с "Чикаго" (4:0). Голкипер "Питтсбурга" Кейси Десмит признан третьей звездой дня. Он отразил все 39 бросков по своим воротам в матче с "Аризоной" (5:0).