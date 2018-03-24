Пастрняк, Холл и Ниеми - звезды дня в НХЛ

Чешский нападающий "Бостона" Давид Пастрняк признан первой звездой дня в НХЛ, информирует пресс-служба лиги. 21-летний форвард забросил победную шайбу и отдал результативную передачу в матче с "Далласом" (3:2).

Второй звездой стал нападающий "Нью-Джерси" Тэйлор Холл. На его счету две результативные передачи и победная шайба в овертайме в матче с "Питтсбургом" (4:3).

Третьей звездой признан вратарь "Монреаля" Антти Ниеми. Голкипер в матче против "Баффало" не пропустил ни одной шайбы, отразив все 35 бросоков.