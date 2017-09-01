Пастрняк хочет подписать контракт с "Бостоном" на 8 лет

Представитель нападающего Давида Пастрняка в ближайшее время должен провести встречу с руководством "Бостона", чтобы обсудить условия нового контракта с игроком, утверждает NBC. Форвард рассчитывает, что клуб согласится подписать восьмилетнее соглашение.

Ранее сообщалось, что 21-летний чех отказался от договора, который был рассчитан на семь лет. При этом зарплата хоккеиста составила бы 6 миллионов долларов в год. В минувшем сезоне Пастрняк провел за "Брюинз" 81 матч и набрал 74 (36+38) очка.