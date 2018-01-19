Пас Кучерова и 26 отраженных бросков Василевского не помогли "Тампа-Бэй" победить "Вегас"

"Вегас" победил "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. Единственную шайбу в составе "Лайтнинг" провел Ондржей Палат с передач Стивена Стэмкоса и Никиты Кучерова. Также в поединке приняли участие Владислав Наместников, Михаил Сергачев и Андрей Василевский. Голкипер отразил 26 бросков из 30.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" - "Вегас" - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Нил - 19 (Энгелланд, Перрон), 0:56 - 0:1. Шмидт - 3 (Макнэбб, Хаула), 16:03 - 0:2. Палат - 8 (бол., Стэмкос, КУЧЕРОВ), 30:18 - 1:2. Перрон - 10 (Энгелланд, Теодор), 37:43 - 1:3. Карлссон - 24 (Маршессо), 40:18 - 1:4.
Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Флери.
Штраф: 8 - 10.
Броски: 29 (12+9+8) - 30 (8+11+11).
Наши: Кучеров (16:55/4/-3), Наместников (12:04/2/-2), Сергачев (21:06/0/-2) - -.
fifa_guru
bezik а разве нельзя было заранее контракт предложить? ну к примеру вплоть заранее до одного сезона) понятно, что потеря денег. но тут имел бы смысл..
08:37
bezik
fifa_guru, Шмидта-то как раз в ВК очень оценили и не хотели отдавать Вегасу. Но в защите обязаны были защищать Нисканена, Орлова и Карлсона. Не сторговались с Вегасом ибо некого взамен отдавать, а проспекты итак нужны Кэпс
08:27
Упёртый русский
И я согласен, что Кунитц плох в первом звене. А как сегодня клюшку подставил под второй гол? А ведь Тампа набрала обороты к концу первого периода и переигрывала Вегас, Джонсон не забил 1 в 0 после классного прохода, Сергачёв отдавал на пустые - клюшку не подставили и т.д. Надо Кунитца в четвёртое звено убирать... Хотя третье звено в таком составе очень прилично. Флери был хорош, переиграл Васю. Удивительно, что он так стабилен. Всегда играл с перепадами, а тут - попёр. Сергачев мне понравился - впереди был очень хорош, постоянно обострял, партнёры не забили. Пауза сказалась - ритм игры у Тампы немного потерян. Надо прибавлять!
08:25
maxcds
Вегас играет быстро. Вегас играет просто. Вегас перебрасывает всех. При этом Вегас смотреть невозможно. Стабильно играет Флери (что само по себе очень странно). На сколько хватит сил Вегасу? Это фантастика. Сергачев. Все по-прежнему. Великолепен в чужой, слаб - в своей. По таланту топарь всея НаХаэЛ. Переживаю за Васю. Поплыл чутка с НГ. Куниц в первой тройке порядком надоел. Экскремент надо заканчивать раньше срока.
08:11
fifa_guru
здесь еще отмечу Шмидта. Нравится этот защитник. У него уже 3 шайбы (лучший показатель прошлый сезон - тоже в регулярке 3 шайбы), 18 передач и 21 в сумме - это уже личный рекорд за сезон. А ведь он был в топовом Вашингтоне аж 4 сезона (2 полных, 2 неполных) ;) так его там и не оценили...
06:52
Весёлый©
"Уот так уот" (с)
06:49
redgy
у всех бывают такие матчи.. сейчас спад не страшен!
06:45
gibson
Купер за 7 минут до конца матча посадил в запас трио Кучеров-Стэмкос-Наместников и играл в три тройки. Это какой-то месседж команде?
06:42
fifa_guru
bezik - по поводу коммента предыдущей игры Вегаса. Посмотрел обзор игры и тд. Я сказал "обидно", поскольку при 43 ударах в створ реальные шансы перевести игру в ОТ были. могли взять одно очко как минимум. Вообще, в хоккее 1-0 обидный счет ))
06:39
fifa_guru
gibson и это при том, что Вегас против Нэшвилла позавчера играл и еще в гости ехал в Тампу) все же не зря год назад "хаяли" эти недельные перерывы.
06:35
gibson
Отвратительно, полное разочарование. Такое ощущение, что встречались команды разного уровня. Тампа демонстрировала полную беспомощность на обоих половинах площадки. Защиты нет. Сергачев постоянно ошибается. Стролмана Перрон обыгрывает как ребенка. Любой вход в зону Тампы и ждешь гола в их ворота. Как будто играют в меньшинстве все время. Василевский проваливает 4-й матч подряд. Какая Везина? Кучеров не может забить, когда команда нуждается в его голах. Сейчас игроков 10 в лиге играет сильнее чем он. Какой Харт? Если Хедман выбыл бы до конца сезона, то Тампа бы не попала в плей-офф с такой игрой. А так хотя бы есть шанс почетно вылететь в первом раунде.
06:32