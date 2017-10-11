Пас Бучневича не спас "Рейнджерс" от проигрыша "Сент-Луису"

"Рейнджерс" проиграл "Сент-Луису" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 1:3. В составе нью-йоркцев результативной передачей отметился российский нападающий Павел Бучневич. Форвард провел на площадке 19 минут 20 секунд, дважды бросив в створ ворот. В составе "Сент Луиса" российский нападающий Владимир Тарасенко провел на льду 18 минут 50 секунд. На его счету два броска в створ и четыре силовых приема. Форвард "Блюз" Иван Барбашев сыграл 15 минут 59 секунд, один раз бросил в створ и провел два силовых приема.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Сент-Луис" - 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Гуннарссон - 2 (Шворц), 0:15 - 0:1. Зибанежад - 5 (бол., БУЧНЕВИЧ, Шаттенкирк), 2:22 - 1:1. Шенн - 2 (бол., Штястны), 13:30 - 1:2. Шворц - 2 (п.в., Соботка, Пьетранджело), 58:13 - 1:3.

Вратари: Лундквист (58:02 - 58:13, 58:32) - Хаттон.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 33 (11+6+16) - 23 (7+8+8).

Наши: Бучневич (19:20/2/-1) - Тарасенко (18:50/2/0), Барбашев (15:59/1/1)

11 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.