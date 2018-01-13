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Партнер Панарина и Бобровского попросил "Коламбус" об обмене

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Защитник и ассистент капитана "Коламбуса" Джек Джонсон обратился к руководству клуба с просьбой обменять его, сообщает The Athletic. По информации источника, 31-летнего игрока обороны не устраивает его роль в команде, он не собирается продлевать контракт с "Блю Джэкетс" летом 2018 года.

В этом сезоне Джонснон выходил на лед в 46 матчах, набрав 7 (2+5) очков при показателе полезности "-5" и 8 штрафных минутах. Его среднее игровое время в нынешней "регулярке" – 19,5 минут.

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