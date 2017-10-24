Паризе вернется в строй через 8-10 недель

Генеральный менеджер "Миннесоты" Чак Флетчер на официальном сайте клуба сообщил, что нападающий Зак Паризе восстановится после операции через 8-10 недель. По словам представителя руководства "Уайлд", форвард успешно медицинское вмешательство, теперь ему предстоит реабилитация.

Напомним, в сезоне-2017/18 Паризе не принял участия ни в одном матче из-за повреждения спины, на которой была проведена операция. В прошлой "регулярке" он набрал 53 (25+28) очка в 70 матчах. В плей-офф на его счету 3 (2+1) балла за результативность в 5 играх.