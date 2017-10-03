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00:12 | Хоккей — НХЛ

Паризе пропустит два матча "Миннесоты" на старте сезона НХЛ


Нападающий "Миннесоты" Зак Паризе пропустит первые матчи своей команды в предстоящем регулярном чемпионате НХЛ, сообщает NBC. "Уайлд" проведут встречи с "Детройтом" и "Каролиной" без 33-летнего хоккеиста.

Паризе пропустил тренировочный лагерь из-за травмы спины. Ожидается, что он точно сможет выйти на лед 12 октября против "Чикаго". По словам генерального менеджера Чака Флетчера, Паризе находится в отличной форме и хорошо себя чувствует, но в клубе решили поберечь игрока.

В прошлом сезоне он провел 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 42 (19+23) очка.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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