Паренто и Золнирчук дебютируют в финале Кубка Стэнли за "Нэшвилл"

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли между "Нэшвиллом" и "Питтсбургом" в составе "Хищников" произойдут две замены, сообщает NBC. Свои дебютные встречи в главной серии сезона проведут нападающие Пьер-Александр Паренто и Харри Золнирчук.

Паренто перешел в "Нэшвилл" по ходу сезона и в "регулярке" провел за команду всего 11 матчей, в которых отдал одну передачу. На счету Золнирчука 32 игры и 6 (3+3) очков, а также 2 (2+1) очка в 8 матчах плей-офф.

Напомним, что счет в серии 2-0 в пользу "Пингвинов". Третий матч состоится 4 июня в 3.00 по московскому времени.