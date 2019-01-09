Панарину понравилось предложение о бесплатном алкоголе в случае, если он останется в "Коламбусе"

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин оценил предложение о бесплатном алкоголе в одном из баров города, сделанное, чтобы мотивировать его остаться в команде.

- Коламбус, вы продолжаете меня восхищать. Спасибо, что вы такие блестящие! Теперь у меня есть новое место для ужинов. Оригинальный ход, - написал форвард в Инстаграме.

Владелец бара High Bank решил по-своему мотивировать российского нападающего продлить истекающий этим летом контракт с клубом. На одном из рекламных щитов он разместил предложение бесплатного пожизненного алкоголя для форварда.

- Эй, Панарин! Оставайся в "Коламбусе", и ты сможешь пить в High Bank бесплатно до конца жизни!, - гласит надпись на щите.

В текущем сезоне Панарин сыграл 39 матчей, в которых набрал 45 (12+32) очков по системе "гол+пас".