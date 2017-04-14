Панарин заработал 1,275 миллиона долларов за 10-е место в списке бомбардиров регулярного чемпионата

Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин за выступление в регулярном чемпионате НХЛ заработал премию в размере 1,275 миллиона долларов. Такое поощрение генеральный менеджер "Блэкхокс" Стэн Боумэн выписал форварду за десятое место в списке лучших бомбардиров. Россиянин набрал 74 (31+43) очка.

- Эта новость не стала для нас неожиданностью, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Боумэна. - Так что мои планы на следующий сезон остаются неизменными. Я говорил с Панариным в конце прошлого года и он сказал, что следующий сезон он проведет еще лучше. Так что мы были готовы к этому. А премии выплачивают многие команды. Не только мы.