21:17 | ХОККЕЙ — НХЛ

Панарин забил "Филадельфии" с передачи Анисимова

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Российский нападающий "Чикаго" Артемий Панарин открыл счет в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии". 25-летний форвард забросил девятую шайбу в сезоне после передач Артема Анисимова и Патрика Кейна. Отметим, что в этот момент на льду находились российские игроки "Флайерз" защитник Иван Проворов и нападающий Роман Любимов.

Трансляция матча "Филадельфия" – "Чикаго"

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Werewolf

По мне тогда давайте не считать передачами бросок во вратаря после которого следует добивание. Здесь хотя бы чувак делал намеренно передачу на анисимова.

23:07

Werewolf

V0VaN вот за что тут очко насильнику кейну? а ведь он его получит!_____А не было передачи что ли?

23:06

I6I

у нас вырос классный центр? дай бог!

22:05

V0VaN

вот за что тут очко насильнику кейну? а ведь он его получит!

21:57

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