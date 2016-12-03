Панарин забил "Филадельфии" с передачи Анисимова

Российский нападающий "Чикаго" Артемий Панарин открыл счет в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии". 25-летний форвард забросил девятую шайбу в сезоне после передач Артема Анисимова и Патрика Кейна. Отметим, что в этот момент на льду находились российские игроки "Флайерз" защитник Иван Проворов и нападающий Роман Любимов.
Трансляция матча "Филадельфия" – "Чикаго"
Werewolf
По мне тогда давайте не считать передачами бросок во вратаря после которого следует добивание. Здесь хотя бы чувак делал намеренно передачу на анисимова.
23:07
Werewolf
V0VaN вот за что тут очко насильнику кейну? а ведь он его получит!_____А не было передачи что ли?
23:06
I6I
у нас вырос классный центр? дай бог!
22:05
V0VaN
вот за что тут очко насильнику кейну? а ведь он его получит!
21:57