Панарин - вторая звезда дня в НХЛ

Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин был признан второй звездой дня в НХЛ. Он оформил "хет-трик Горди Хоу" в матче регулярного чемпионата против "Сент-Луиса" (2:1 ОТ). В первом периоде россиянин отдал передачу на Мариана Хоссу, в третьем - подрался со Скотти Апшоллом, а в овертайме забил победную шайбу.

Первая звезда дня - автор победной шайбы в игре "Коламбуса" и "Анахайма" (3:2 ОТ) защитник "Блю Джэкетс" Зак Веренски. Третьей звездой признан Майк Кондон из "Оттавы", отразивший 31 бросок из 32 в победной игре с "Баффало" (2:1 Б).