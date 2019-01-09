Панарин возглавил рейтинг игроков для обмена

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин возглавил рейтинг из 20 хоккеистов, которых могут обменять до 25 февраля, сообщает The Athletic. Ранее 27-летний россиянин отказался подписывать с "Блю Джекетс" новый контракт.

– Агент Панарина Дэн Мильштейн и руководство "Коламбуса" продолжают общаться, поэтому вариантов достаточно много, – рассуждает редактор The Athletic Крейг Кастенс. – В следующем месяце состоится еще минимум одна встреча. Пока что "Коламбус" нельзя полностью исключать как долгосрочный вариант для Панарина. Но если он хочет остаться, то рискованно не вступать в серьезные переговоры, а это значит, что он с большой вероятностью уйдет.

Для "Коламбуса" это открывает интересные перспективы. Если команда останется в кубковой тройке Столичного дивизиона, то обмен Артемия трудно будет оправдать. Он будет словно арендованный игрок, но хорошо знакомый и сыгранный с командой. Но что будет, если "мундиры" вылетят из кубковой зоны? Мы знаем, что генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекяляйнен бесстрашен. По общему мнению, голкипер Сергей Бобровский определенно покинет команду после нынешнего сезона. Действительно ли клуб даст возможность двум элитным игрокам уйти даром?

The Athletic: Бобровский и Панарин могут перейти в "Тампу" или "Флориду" // Все о НХЛ – здесь