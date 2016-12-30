Панарин - третий бомбардир НХЛ в 2016 году

Нападающий Сидни Кросби стал лучшим бомбардиром НХЛ в 2016 году. На счету игрока "Питтсбурга" 100 очков. Второе место в этом зачете занял форвард "Чикаго" Патрик Кейн, который набрал 85 очков. Его одноклубник Артемий Панарин занимает третье место с 80-ю очками на счету. Кейн и Панарин еще могут повысить свои показатели - в ночь на 31 декабря "Чикаго" сыграет с "Каролиной".

Россиянина еще может обойти нападающий "Сан-Хосе" Джо Торнтон, у которого также 80 очков. Его команда примет "Филадельфию". Пятый в этом списке - форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, у которого 78 очков.