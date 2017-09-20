Панарин сыграл против "Чикаго". "Питтсбург" уступил "Баффало"

"Питтсбург" в овертайме проиграл "Баффало" в предсезонном матче. В других встречах "Бостон" переиграл "Детройт", а "Чикаго" взял верх над "Коламбусом".

Новичок "Коламбуса" Артемий Панарин, обменянный летом из "Чикаго", провел против бывшего клуба на льду 22 минуты и 1 секунду (из них 8.17 – в большинстве). Россиянин трижды бросил по воротам "Ястребов" и заработал малый штраф за атаку Яна Рутты.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Коламбус" – "Чикаго" – 2:5 (0:1, 0:4, 2:0)

"Бостон" – "Детройт" – 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

"Баффало" – "Питтсбург" – 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)