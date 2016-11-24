Панарин с Анисимовым не смогли спасти "Чикаго" от поражения в матче с "Сан-Хосе"

"Сан-Хосе" одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Чикаго" (2:1). Россиянин Артемий Панарин стал автором заброшенной шайбы, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы уйти от поражения. Результативная передача на счету еще одного россиянина – Артема Анисимова.

После 20 игр "Шаркс" имеет в активе 23 очка и занимает 4-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Чикаго", несмотря на поражение, сохранил за собой первую позицию на "Западе".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе Шаркс" - "Чикаго Блэкхокс" - 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Кутюр - 6 (бол., Павелски, Бернс), 11:32 - 1:0. Уорд - 2 (мен., Тьерни), 14:42 - 2:0. ПАНАРИН - 8 (АНИСИМОВ, Хьялмарссон), 32:11 - 2:1.

Вратари: Джонс - Кроуфорд (58:28).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 35 (13+13+9) - 34 (14+11+9).

Наши: - - Анисимов (20:53/4/0), Панарин (22:59/4/0).