07:55 | Хоккей — НХЛ

Панарин - Радулову: "Матч звезд для меня не имеет никакого авторитета"

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Две российские звезды НХЛ, форварды "Коламбуса" и "Далласа" Артемий Панарин и Александр Радулов провели совместный прямой эфир в Инстаграме.

 
Александр Радулов и Артемий Панарин."Матч звезд НХЛ – шняга". Огненный эфир Радулова и Панарина в Инстаграме

Панарин: У нас также. Но ты-то поедешь на Матч Звезд?

Радулов: Не, навряд ли.

Панарин: А ты хочешь?

Радулов: Да я че-то не знаю. Это такая заманчивая штука.

Панарин: По моему мнению, это шняга вообще, если честно. Приезжаешь, какой-то фигней занимаешься, расписываешься, ходишь три дня.

Радулов: Мне кажется, люди, которые едут на Олл-Стар, они еще больше устают.

Панарин: Так вот, я про это и говорю. Для меня это авторитета никого не имеет. Знаешь, там выбирают реально не лучших, иногда едут как бы такие…

Полная версия разговора Радулова и Панарина

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