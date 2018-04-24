Панарин провел два последних матча серии с "Вашингтоном" с травмой колена

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин признался, что в пятом и шестом матчах 1/8 финала Кубка Стэнли против "Вашингтона" он играл с травмой. В ночь на 24 апреля команда российского форварда вылетела из плей-офф, уступив в серии до четырех побед со счетом 2-4.

– В пятой игре я ударился коленом, это сказалось на моей игре, – цитирует The Columbus Dispatch Панарина. – Я использовал обезболивающие, но дискомфорт все равно оставался.

Напомним, в плей-офф Панарин принял участие во всех шести играх серии против "Кэпиталз", набрав 7 (2+5) очков. В трех последних играх он не набрал очков за результативность, заработав показатель полезности "-6".

Во вторник ФХР вызвала Панарина в сборную России на чемпионат мира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая.