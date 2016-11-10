Панарин принес "Чикаго" победу над "Сент-Луисом" в овертайме

"Чикаго" переиграл "Сент-Луис" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1 в овертайме. Победный гол "Блэкхокс" забил Артемий Панарин, также отметившийся результативной передачей. Первой звездой встречи признан голкипер гостей Кори Кроуфорд, отразивший 27 бросков. В составе "Блюз" голевой пас сделал Владимир Тарасенко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Чикаго" – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Хосса – 7 (Форслинг, ПАНАРИН), 21:22 – 0:1. Пьетранджело – 3 (Шварц, ТАРАСЕНКО), 57:49 – 1:1. ПАНАРИН – 6 (Сибрук, Кейн), 60:25 – 1:2.

Вратари: Аллен – Кроуфорд.

Штраф: 17 – 13.

Броски: 28 (8+8+12+0) – 30 (6+9+14+1).

Наши: Тарасенко (18:36/4/0) – Анисимов (8:42/0/+1), Панарин (17:00/6/+2).

Сент-Луис. Scottrade Center.