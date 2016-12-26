Панарин поздравил болельщиков с Рождеством

Нападающий "Чикаго" и сборной России Артемий Панарин поздравил подписчиков с католическим Рождеством. Хоккеист разместил на своей странице в Instagram рисунок, на котором он изображен в зеленом свитере, шапке Санта-Клауса и двумя батонами.

Merry Christmas😉 Фото опубликовано @artemiypanarin Дек 25 2016 в 3:39 PST