Панарин поздравил болельщиков с Рождеством

Нападающий "Чикаго" и сборной России Артемий Панарин поздравил подписчиков с католическим Рождеством. Хоккеист разместил на своей странице в Instagram рисунок, на котором он изображен в зеленом свитере, шапке Санта-Клауса и двумя батонами.
Нападающий "Чикаго" и сборной России Артемий Панарин поздравил подписчиков с католическим Рождеством. Хоккеист разместил на своей странице в Instagram рисунок, на котором он изображен в зеленом свитере, шапке Санта-Клауса и двумя батонами.
Jigan1609
зачем искать какой-то подтекст? тем более когда его нет
07:36
Основной
То есть он проигнорировал те православные страны, где празднуют с 24 на 25? ЫЫЫЫ-)
05:10