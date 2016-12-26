04:16 | ХОККЕЙ — НХЛ

Панарин поздравил болельщиков с Рождеством

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Нападающий "Чикаго" и сборной России Артемий Панарин поздравил подписчиков с католическим Рождеством. Хоккеист разместил на своей странице в Instagram рисунок, на котором он изображен в зеленом свитере, шапке Санта-Клауса и двумя батонами.

 

Merry Christmas😉

Фото опубликовано @artemiypanarin Дек 25 2016 в 3:39 PST

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Jigan1609

зачем искать какой-то подтекст? тем более когда его нет

07:36

Основной

То есть он проигнорировал те православные страны, где празднуют с 24 на 25? ЫЫЫЫ-)

05:10

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