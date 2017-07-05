Панарин посетит "Коламбус" в августе

По информации The Columbus Dispatch, нападающий Артемий Панарин планирует посетить "Коламбус" в августе, за несколько недель до открытия тренировочного лагеря.

Напомним, что "Чикаго" обменял форварда и американского нападающего Тайлера Мотта в "Коламбус" на другого игрока нападения из США Брэндона Саада и шведского голкипера Антона Форсберга. Артемий провел в "Блэкхокс" два сезона, за которые набрал 151 (61+90) очко в 162 встречах.

Как "Чикаго" мог отказаться от Панарина? Главные причины обмена в "Коламбус"