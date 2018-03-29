15:19 | Хоккей — НХЛ

Панарин покупает кофе, представляясь "Джоном"

20

Сотрудник пресс-службы "Коламбуса" Брайан Хедгер в своем Твиттере рассказал, как форвард "Блю Джэкетс" Артемий Панарин зашел в кофейню в Калгари.

– Только что видел Панарина в кофейне, здесь, в Калгари, – пишет Хедгер. – Когда барриста спросил его имя, он сказал: "Джон". Потом Панарин мне объяснил: "Если я скажу им "Артемий"... У них не будет шансов. Поэтому я просто говорю "Джон" каждый раз.

20
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (20)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

а почему ИгрьЯклич всё время примазывается к Панарину? книгу что ли пишет очередную?

17:18

Adios Amigos R...

Шифруется, чтобы за Дзюбия не приняли:%))

17:11

King's Bounty RND

Антон Шипулин гений биатлона ростовский сви King's Bounty RND..в нашем городе -точно не придет в голову спрашивать имя у клиента...это может напрячь,разница менталитетов.. ======================================================================================================= Ты че, на зоне живешь?))) _________________________________ Может в опасном Чкаловском :) ?

17:04

Антон Шипулин гений биатлона

Bache Gabrielsen Нормальные люди пьют кофе не из стаканов, а из чашек. Кофейных. ======================================================================================================= Я как раз предпочитаю из стаканов. А если из чашек - это надо свою приносить. А то мало ли чем там заразишься, в этих кофейнях)))

16:44

Антон Шипулин гений биатлона

ростовский сви King's Bounty RND..в нашем городе -точно не придет в голову спрашивать имя у клиента...это может напрячь,разница менталитетов.. ======================================================================================================= Ты че, на зоне живешь?)))

16:43

ростовский свин

King's Bounty RND..в нашем городе -точно не придет в голову спрашивать имя у клиента...это может напрячь,разница менталитетов..у нас боязнь слежки и стукачества врожденная.

16:40

rusfed 2.0

Ну продается-то не кофе, а "традиции" и "атмосфера" )

16:38

bep77

rusfed 2.0 ======== Прикол в том, что старбаксские картонные стаканы не дешевле, а то и дороже настоящего кофе в нормальных чашечках. Пластмассовый идиотизм победил)))

16:35

rusfed 2.0

Очевидно, процент эстетов, выбирающих тонкостенный фарфор, не так велик по сравнению с теми, кто по утрам кофе пьет из картонных стаканов на бегу )) Иначе Старбакс уже давно не плодился бы как грибы после дождя

16:16

Bache Gabrielsen

Нормальные люди пьют кофе не из стаканов, а из чашек. Кофейных. А то, что подают в Старбаксах, к настоящему кофе имеет очень отдаленное отношение.

16:11

rusfed 2.0

Ну это не имитацией дружеского разговора вызвано, а тем, что там самообслуживание )) Стаканчик у стойки нужно забрать самому, при этом желательно его не перепутать с другими

16:10

Антон Шипулин гений биатлона

King's Bounty RND А зачем вообще представляться в кофейне ? =============================================== Ты что, веяния хипстерского времени все пропустил? Надо обязательно написать твое имя на стакане. А еще узнать, как у тебя дела - как будто этому дебилу за кассой не плевать, как у тебя дела, с учетом того что через минуту он забудет как ты выглядишь. Но типа имитация дружеского разговора. Пластмассовый мир победил!

16:05

maks55555

Вася Пупкин))

15:51

rusfed 2.0

В Старбаксе нужно представиться - это имя затем на стаканчик пишут

15:50

King's Bounty RND

А зачем вообще представляться в кофейне ?

15:43

Millwall82

кхм "Artemiy" не так уж сложно на английском и произноситься.

15:41

RFR

Потому что если скажет Артемий, кофе не нальют ( русофобская страна )

15:41

xako81

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xako ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

15:37

shpasic

в Амстердаме в кофе-шопах вообще никто своим именем не представляется.

15:26

Bache Gabrielsen

Чтобы в Калгари купить кофе, необходимо имя назвать ? А еще говорят - свободная страна :)

15:23

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!