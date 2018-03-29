Панарин покупает кофе, представляясь "Джоном"

Сотрудник пресс-службы "Коламбуса" Брайан Хедгер в своем Твиттере рассказал, как форвард "Блю Джэкетс" Артемий Панарин зашел в кофейню в Калгари.

– Только что видел Панарина в кофейне, здесь, в Калгари, – пишет Хедгер. – Когда барриста спросил его имя, он сказал: "Джон". Потом Панарин мне объяснил: "Если я скажу им "Артемий"... У них не будет шансов. Поэтому я просто говорю "Джон" каждый раз.