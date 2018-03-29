Панарин покупает кофе, представляясь "Джоном"

Сотрудник пресс-службы "Коламбуса" Брайан Хедгер в своем Твиттере рассказал, как форвард "Блю Джэкетс" Артемий Панарин зашел в кофейню в Калгари.
– Только что видел Панарина в кофейне, здесь, в Калгари, – пишет Хедгер. – Когда барриста спросил его имя, он сказал: "Джон". Потом Панарин мне объяснил: "Если я скажу им "Артемий"... У них не будет шансов. Поэтому я просто говорю "Джон" каждый раз.
Just saw Artemi Panarin at a coffee shop here in Calgary. When they ask him what name to put on the cup, he tells them, “John.”– Brian Hedger (@BrianHedger) 28 марта 2018 г.
“If I tell them, ‘Artemi’ ... no chance. I just say, ‘John’ every time.”
Lol.#CBJ
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shpasic
а почему ИгрьЯклич всё время примазывается к Панарину? книгу что ли пишет очередную?
17:18
Adios Amigos R...
Шифруется, чтобы за Дзюбия не приняли:%))
17:11
King's Bounty RND
Антон Шипулин гений биатлона ростовский сви King's Bounty RND..в нашем городе -точно не придет в голову спрашивать имя у клиента...это может напрячь,разница менталитетов.. ======================================================================================================= Ты че, на зоне живешь?))) _________________________________ Может в опасном Чкаловском :) ?
17:04
Антон Шипулин гений биатлона
Bache Gabrielsen Нормальные люди пьют кофе не из стаканов, а из чашек. Кофейных. ======================================================================================================= Я как раз предпочитаю из стаканов. А если из чашек - это надо свою приносить. А то мало ли чем там заразишься, в этих кофейнях)))
16:44
Антон Шипулин гений биатлона
ростовский сви King's Bounty RND..в нашем городе -точно не придет в голову спрашивать имя у клиента...это может напрячь,разница менталитетов.. ======================================================================================================= Ты че, на зоне живешь?)))
16:43
ростовский свин
King's Bounty RND..в нашем городе -точно не придет в голову спрашивать имя у клиента...это может напрячь,разница менталитетов..у нас боязнь слежки и стукачества врожденная.
16:40
rusfed 2.0
Ну продается-то не кофе, а "традиции" и "атмосфера" )
16:38
bep77
rusfed 2.0 ======== Прикол в том, что старбаксские картонные стаканы не дешевле, а то и дороже настоящего кофе в нормальных чашечках. Пластмассовый идиотизм победил)))
16:35
rusfed 2.0
Очевидно, процент эстетов, выбирающих тонкостенный фарфор, не так велик по сравнению с теми, кто по утрам кофе пьет из картонных стаканов на бегу )) Иначе Старбакс уже давно не плодился бы как грибы после дождя
16:16
Bache Gabrielsen
Нормальные люди пьют кофе не из стаканов, а из чашек. Кофейных. А то, что подают в Старбаксах, к настоящему кофе имеет очень отдаленное отношение.
16:11
rusfed 2.0
Ну это не имитацией дружеского разговора вызвано, а тем, что там самообслуживание )) Стаканчик у стойки нужно забрать самому, при этом желательно его не перепутать с другими
16:10
Антон Шипулин гений биатлона
King's Bounty RND А зачем вообще представляться в кофейне ? =============================================== Ты что, веяния хипстерского времени все пропустил? Надо обязательно написать твое имя на стакане. А еще узнать, как у тебя дела - как будто этому дебилу за кассой не плевать, как у тебя дела, с учетом того что через минуту он забудет как ты выглядишь. Но типа имитация дружеского разговора. Пластмассовый мир победил!
16:05
maks55555
Вася Пупкин))
15:51
rusfed 2.0
В Старбаксе нужно представиться - это имя затем на стаканчик пишут
15:50
King's Bounty RND
А зачем вообще представляться в кофейне ?
15:43
Millwall82
кхм "Artemiy" не так уж сложно на английском и произноситься.
15:41
RFR
Потому что если скажет Артемий, кофе не нальют ( русофобская страна )
15:41
xako81
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xako ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
15:37
shpasic
в Амстердаме в кофе-шопах вообще никто своим именем не представляется.
15:26
Bache Gabrielsen
Чтобы в Калгари купить кофе, необходимо имя назвать ? А еще говорят - свободная страна :)
15:23