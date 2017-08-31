Панарин поблагодарил "Коламбус" за теплый прием

Новичок "Коламбуса" Артемий Панарин поблагодарил клуб за теплый прием. Российский форвард был обменян в "Блю Джэкетс" из "Чикаго" этим летом, накануне он принял участие в пресс-конференции.

Спасибо за теплый прием! Thank you for the warm welcome! #columbusbluejackets 💪💪💪 Публикация от @artemiypanarin Авг 31 2017 в 7:47 PDT

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