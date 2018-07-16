Панарин по-прежнему не готов подписывать долгосрочный контракт с "Коламбусом"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин сегодня встретился во Франции с генеральным менеджером "Блю Джекетс" Ярмо Кекяляйненом.

Встреча продолжалась 45 минут. Как стало известно "СЭ", 26-летний Панарин по-прежнему не готов подписывать долгосрочное соглашение с "Мундирами". Следующим летом он может стать неограниченно свободным агентом.

Отметим, что в июне "Коламбус" предложил Панарину, установившему рекорд результативности клуба в минувшем сезоне, продлить контракт на максимально возможные 8 лет.

Отказ от продления может повлечь за собой обмен Панарина в другой клуб. В сезоне-2017/18 на счету Артемия 82 (27+55) очка в 81 матче регулярного чемпионата при показателе полезности "+23" и 7 (2+5) очков в 6 играх плей-офф при "-4". (Игорь ЕРОНКО)