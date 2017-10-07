Панарин - первый игрок "Коламбуса", сделавший 3 передачи в дебютном матче

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин стал первым игроком "Блю Джэкетс", кто сделал три результативные передачи в дебютной встрече, сообщает Твиттер команды. "Коламбус" обыграл" "Айлендерс" в регулярном матче НХЛ - 5:0. С передач Панарина забивали Кэм Аткинсон в первом периоде и Райан Мюррей с Заком Веренски во втором.

With 3 assists in the 1st two periods, Artemi Panarin is the 1st player to record 3 assists/points in his #CBJ debut in club history. – CBJ Public Relations (@BlueJacketsPR) 7 октября 2017 г.