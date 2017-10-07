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04:59 | Хоккей — НХЛ

Панарин - первый игрок "Коламбуса", сделавший 3 передачи в дебютном матче


Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин стал первым игроком "Блю Джэкетс", кто сделал три результативные передачи в дебютной встрече, сообщает Твиттер команды. "Коламбус" обыграл" "Айлендерс" в регулярном матче НХЛ - 5:0. С передач Панарина забивали Кэм Аткинсон в первом периоде и Райан Мюррей с Заком Веренски во втором.

 

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http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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