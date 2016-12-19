Панарин - первая звезда недели в НХЛ

Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин назван первой звездой недели в НХЛ. Российский форвард набрал 10 (3+7) очков в четырех матчах. На его счету ассистентский дубль в игре с "Рейнджерс" (2:1), два гола и пас в матче с "Айлендерс" (5:3). Затем он набрал три (1+2) очка с "Сент-Луисом" (6:4) и оформил еще один ассистентский дубль - против "Сан-Хосе" (4:1). В гонке бомбардиров он идет четвертым с 34 (14+20) очками.

Второй звездой стал вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист, который за прошедшую неделю одержал три победы в трех матчах, отражая 96,7 процента бросков.

Третья звезда недели - форвард "Миннесоты" Эрик Стаал, на счету которого 4 гола и 1 пас в трех играх.