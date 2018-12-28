Панарин обсудит с агентом свое будущее в январе

Агент нападающего "Коламбуса" Артемия Панарина Дэн Мильштейн сообщил, что намерен переговорить с россиянином по поводу его будущего во время паузы в чемпионате на Матч звезд, который пройдет 26 января в Сан-Хосе.
Кроме того, Мильштейн подчеркнул, что Панарин доволен положением вещей в "Коламбусе", однако дальнейшие перспективы хоккеиста пока не ясны. Летом россиянин может стать неограниченно свободным агентом.
В этом сезоне Панарин провел 35 матчей, в которых набрал 40 (11+29) очков.
Milstein says he will meet with Panarin during the all-star break to discuss his future. Reiterated how much Panarin enjoys Columbus. But who knows what the future holds for the pending UFA.– Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) 28 декабря 2018 г.
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