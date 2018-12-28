Панарин обсудит с агентом свое будущее в январе

Агент нападающего "Коламбуса" Артемия Панарина Дэн Мильштейн сообщил, что намерен переговорить с россиянином по поводу его будущего во время паузы в чемпионате на Матч звезд, который пройдет 26 января в Сан-Хосе.

Кроме того, Мильштейн подчеркнул, что Панарин доволен положением вещей в "Коламбусе", однако дальнейшие перспективы хоккеиста пока не ясны. Летом россиянин может стать неограниченно свободным агентом.

В этом сезоне Панарин провел 35 матчей, в которых набрал 40 (11+29) очков.