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Панарин - об обмене в "Коламбус": "Все, что не делается, - все к лучшему"

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Российский нападающий Артемий Панарин на своей странице в Инстаграме обратился к игрокам, тренерам и болельщикам "Чикаго" со словами благодарности. Форвард подчеркнул, что ему было приятно находиться в составе "Блэкхокс"

Большое спасибо городу Чикаго, болельщикам Блэкхокс, ребятам по команде и тренерам, - написал Панарин на своей странице в Инстаграме. - Было приятно находиться среди вас. Все, что не делается, - все к лучшему.

Напомним, что на минувшей неделе "Чикаго" обменял форварда Артемия Панарина и американского нападающего Тайлера Мотта в "Коламбус" на другого игрока нападения из США Брэндона Саада и шведского голкипера Антона Форсберга.

Как "Чикаго" мог отказаться от Панарина? Главные причины обмена в "Коламбус"

 

Публикация от @artemiypanarin Июн 27 2017 в 8:16 PDT

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Rbluecat

Хватит уже над русским языком издеваться, жертвы ЕГЭ! Профессионалам бы стоило различать НЕ и НИ. Этот заголовок говорит примерно следующее: "хорошо, что ничего не делается"

19:27

PvsZ

Всё, что НИ делается.

18:59