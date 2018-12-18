Панарин из-за повреждения отказался играть с "Вегасом" за час до матча

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против "Вегаса" (1:0) из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба "Блю Джэкетс". Повреждение не носит серьезный характер и форвард должен быть в стрю в ближайшие дни.

На раскатке в день игры Панарин полноценно работал с командой. По словам главного тренера "Коламбуса" Джона Тортореллы, решение о пропуске игры было принято за час до ее начала.

- Я не думал, что он так решит. Это выяснилось лишь за час до матча. Он пришел и сказал, что плохо себя чувствует и не сможет играть, - заявил Торторелла.