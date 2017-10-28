02:36 | Хоккей — НХЛ

Панарин и "Коламбус" поддержали детей, больных раком. Видео


"Коламбус" перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега" устроил акцию в поддержку детей, больных раком. Перед игрой нападающий Артемий Панарин и его партнеры поприветствовали маленьких болельщиков, которые каждый день ведут борьбу с болезнью. Дети вышли на лед арены "Коламбуса" и получили свою порцию аплодисментов.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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