Панарин и "Коламбус" поддержали детей, больных раком. Видео

"Коламбус" перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега" устроил акцию в поддержку детей, больных раком. Перед игрой нападающий Артемий Панарин и его партнеры поприветствовали маленьких болельщиков, которые каждый день ведут борьбу с болезнью. Дети вышли на лед арены "Коламбуса" и получили свою порцию аплодисментов.

On Hockey Fights Cancer Night it’s not the @BlueJacketsNHL that are the heroes, but the young boys and girls battling cancer every day. pic.twitter.com/2dOOcBPBvQ – FOX Sports Ohio (@FOXSportsOH) 27 октября 2017 г.