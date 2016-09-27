Панарин хочет подписать с "Чикаго" шестилетний контракт

Нападающий "Чикаго" Артемий Панарин хочет заключить с клубом новый контракт, утверждает Chicago Tribune. По информации источника, 24-летний россиянин рассчитывает подписать с "Блэкхоукс" соглашение сроком на шесть лет и зарплатой в более, чем шесть миллионов долларов в год.

Форвард сборной России перешел в "Чикаго" перед началом прошлого сезона. В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин провел 80 матчей и набрал 77 (30+47) очков. Также на его счету 7 (2+5) очков в семи играх плей-офф. Более того, Панарин стал обладателем "Колдер Трофи" - приза лучшему новичку сезона.

– Не думаю, что было бы продуктивно вести переговоры через СМИ, – подчеркнул генеральный менеджер "Чикаго" Стэн Боуман. – Безусловно, Артемий – важная часть нашей команды. Мы очень довольны тем, как он провел прошлый сезон. Мы надеемся, что он продолжит расти. А переговоры будут идти между его агентом и мной.