Панарин - автор победного гола в игре с "Аризоной"

"Чикаго" переиграл "Аризону" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3. В составе "Блэкхокс" голом и результативной передачей отметился российский форвард Артемий Панарин. Его соотечественник и одноклубник Артем Анисимов сделал голевой пас. Первой звездой встречи признан нападающий гостей Патрик Кейн, набравший 2 (1+1) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" – "Чикаго" – 3:4 (0:3, 3:1, 0:0)

Голы: Кейн – 16 (бол., Кит, Тэйвз), 8:44 – 0:1. Хартман – 11 (Кит, Дежарден), 9:56 – 0:2. Хосса – 19 (бол., ПАНАРИН, Сибрук), 14:15 – 0:3. Экман-Ларссон – 10 (бол., Врбата, Стоун), 21:36 – 1:3. ПАНАРИН – 18 (АНИСИМОВ, Кейн), 25:24 – 1:4. Дворак – 5 (Доун, Перлини), 34:24 – 2:4. Перлини – 8 (Дворак, Голигоски), 35:51 – 3:4.

Вратари: Смит (58:35 – 58:55, 59:17) – Кроуфорд.

Штраф: 27 – 19.

Броски: 27 (6+14+7) – 26 (14+6+6).

Наши: Бурмистров (17:56/2/0) – Анисимов (17:13/1/0), Панарин (18:05/2/+1).

Глендейл. Gila River Arena.