Палат, Драйзайтль и Сарос - три звезды дня

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой стал нападающий "Тампа-Бэй" Ондржей Палат, набравший 3 (2+1) очка в матче с "Баффало" (4:2). Второй звездой признан форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль, который стал автором победной шайбы в игре с "Нью-Джерси" (3:2 ОТ) и отметился двумя голевыми передачами. Замкнул тройку голкипер "Нэшвилла" Юусе Сарос, отразивший 35 из 36 бросков в поединке с "Бостоном" (2:1).