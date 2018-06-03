Форвард Макс Пачоретти может продлить контракт с "Монреалем", сообщает TSN. По информации источника, стороны заинтересованы в продлении сотрудничества и ведут переговоры о новом соглашении.

Действующий контракт 29-летнего капитана "Канадиенс" рассчитан до 1 июля 2019 года. В случае, если он не будет продлен, Пачоретти стать неограниченно свободным агентом.

Напомним, форвард выступает за "Монреаль" с 2008 года. В сезоне-2017/18 он принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 37 (17+20) очков. "Канадиенс" стали 14-ми в Восточной конференции и не смогли пробиться в плей-офф.

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