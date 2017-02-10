09:35 | ХОККЕЙ — НХЛ

Пачоретти, Картер и Миллер - лучшие игроки дня в НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой стал форвард "Монреаля" Макс Пачоретти, набравший 4 (2+2) очка в матче с "Аризоной" (5:4 ОТ).

Второй звездой признан нападающий "Лос-Анджелеса" Джефф Картер, забросивший 2 гола и сделавший 2 голевые передачи в игре с "Флоридой" (6:3), а замкнул тройку голкипер "Ванкувера" Райан Миллер, отразивший все 33 броска по своим воротам в поединке с "Коламбусом" (3:0).

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Материалы REN-TV

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