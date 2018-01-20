Пачоретти, Экблад и Кольяно – звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков дня в регулярном чемпионате лиги. Первой звездой признан нападающий "Монреаля" Макс Пачоретти, забросивший две шайбы и отдавший одну передачу в матче против "Вашингтона" (3:2)

Второй звездой стал защитник "Флориды" Аарон Экблад, который стал автором победной шайбы на 40-й секунде овертайма во встрече с "Вегасом" (4:3 ОТ).

Замыкает тройку лучших форвард "Анахайма" Эндрю Кольяно, отметившийся передачей в игре с "Лос-Анджелесом" (2:1).