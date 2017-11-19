Ожиганов примет решение о возможном переходе в "Торонто" в феврале

Агент защитника ЦСКА Игоря Ожиганова Дэн Мильштейн сообщил, что его клиент близок к переходу в "Торонто". По его словам, игрок обороны находится в списке приоритетных сделок для клуба НХЛ.

- Ожиганов - в списке приоритетов "Торонто", - цитирует Toronto Sun Мильштейна. - Ждем, что он примет решение в феврале.

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб рассчитывает продлить контракт с Ожигановым. На счету защитника в сезоне-2017/18 4 (2+2) балла за результативность в 23 играх при 10 минутах штрафа.