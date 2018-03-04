Овечкину осталось забросить 2 шайбы до отметки в 600 голов в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вывел команду вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто". На 7-й минуте первого периода 32-летний россиянин забросил вторую шайбу своей команды. Для него она стала 40-й в текущем сезоне. Овечкин в 9-й раз забросил 40 шайб за один сезон.

Теперь на счету Овечкина 598 голов в карьере в НХЛ. До юбилейной отметки осталось 2 шайбы.