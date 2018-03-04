Овечкину осталось забросить 2 шайбы до отметки в 600 голов в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вывел команду вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто". На 7-й минуте первого периода 32-летний россиянин забросил вторую шайбу своей команды. Для него она стала 40-й в текущем сезоне. Овечкин в 9-й раз забросил 40 шайб за один сезон.
Теперь на счету Овечкина 598 голов в карьере в НХЛ. До юбилейной отметки осталось 2 шайбы.
TWO TO GO! #600VI #StadiumSeries #ALLCAPS pic.twitter.com/TaTUFy3785– Washington Capitals (@Capitals) 4 марта 2018 г.
Alex Ovechkin: Career goal #598#StadiumSeries pic.twitter.com/0ReJblPHhX– NHL (@NHL) 4 марта 2018 г.
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ВеликийПашаБуре
Гретцки не чурался и КС забивать. А посему четырехкратный. А наш щелкунчик, что и умеет, так в большинстве с левого круга долбить. Примитив. В КС конечно же все раскусывают эту шляпу, однако плана "Б" не существует и вши благополучно едут на моря.
08:42
igogohruhru
Молодец!
08:06
maxcds
Не надо сравнивать с Орешкиным. Тогда был совсем другой хоккей. И команда (партнеры) у Орешкина были сильнее, чем у Овечкина.
08:03
PvsZ
...но Грецкого всё равно не догнать. Хотя да, сейчас забивать труднее.
07:38