04:37 | Хоккей — НХЛ

Овечкину осталось забросить 2 шайбы до отметки в 600 голов в НХЛ

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Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вывел команду вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто". На 7-й минуте первого периода 32-летний россиянин забросил вторую шайбу своей команды. Для него она стала 40-й в текущем сезоне. Овечкин в 9-й раз забросил 40 шайб за один сезон.

Теперь на счету Овечкина 598 голов в карьере в НХЛ. До юбилейной отметки осталось 2 шайбы.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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ВеликийПашаБуре

Гретцки не чурался и КС забивать. А посему четырехкратный. А наш щелкунчик, что и умеет, так в большинстве с левого круга долбить. Примитив. В КС конечно же все раскусывают эту шляпу, однако плана "Б" не существует и вши благополучно едут на моря.

08:42

igogohruhru

Молодец!

08:06

maxcds

Не надо сравнивать с Орешкиным. Тогда был совсем другой хоккей. И команда (партнеры) у Орешкина были сильнее, чем у Овечкина.

08:03

PvsZ

...но Грецкого всё равно не догнать. Хотя да, сейчас забивать труднее.

07:38

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