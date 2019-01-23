Овечкину осталось набрать 1 очко, чтобы стать самым результативным россиянином в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе" (6:7 ОТ) набрал 4 (3+1) очка. Теперь на его счету 1178 очков за карьеру в североамериканской лиге. Ему осталось набрать 1 балл, чтобы догнать Сергея Федорова​ (1179).

Овечкин оформил хет-трик в матче с "Сан-Хосе". Видео //

"Вашингтон" проиграл в овертайме "Сан-Хосе", несмотря на 4 очка Овечкина //

Овечкин обошел Селляне и вышел на 10-е место по хет-трикам в НХЛ //

​Овечкин признан первой звездой матча с "Сан-Хосе" //

​Овечкин вышел на 14-е место по числу голов в истории НХЛ