Овечкину не понадобилось накладывать швы после удара клюшкой по лицу

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин избежал серьезной травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды" (4:2), сообщает в Твиттере журналист NBC Sports Тарик Эль-Башир. В одном из игровых эпизодов встречи против "Пантерз" российский форвард получил удар клюшкой по лицу, а после игры вышел общаться с журналистами с подбитым глазом. Источник отмечает, что Овечкину не понадобилось накладывать швы.

- Он этого не хотел, это 100 процентов, - сказал Овечкин. - Это несчастный случай. Но я счастлив, что все закончилось так.

Напомним, в матче с "Флоридой" нападающий "Кэпиталз" отметился заброшенной шайбой и 500-й передачей в заокеанской карьере. Также он вышел на второе место по количеству ассистов в составе "Кэпиталз", и на восьмое - среди россиян в НХЛ. Кроме того, форвард первым из россиян отметился 500 шайбами и 500 передачами.