Овечкину наложили восемь швов после попадания шайбы в лицо

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, разбивший лицо во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против "Миннесоты" (3:1), был вынужден покинуть лед для оказания медицинской помощи. Форварду наложили восемь швов, после чего вернулся на площадку в третьем периоде и отдал результативную передачу.

Okay so it was Alex Ovechkin's right lip that was opened up. pic.twitter.com/G9IP4D1VOY – Ian Oland (@ianoland) 19 ноября 2017 г.

Александр Овечкин - о попадании шайбы в лицо: "Все могло быть намного хуже"

Овечкину разбили лицо шайбой. Видео