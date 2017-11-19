Овечкину наложили несколько швов после попадания шайбы в лицо

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, разбивший лицо во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против "Миннесоты" (3:1), был вынужден покинуть лед для оказания медицинской помощи. Форварду наложили несколько швов, после чего вернулся на площадку в третьем периоде и отдал результативную передачу.
Yah, he's coming back for the third. Hockey players, man. #ALLCAPS pic.twitter.com/7zw8mypHnJ– Washington Capitals (@Capitals) 19 ноября 2017 г.
Александр Овечкин - о попадании шайбы в лицо: "Все могло быть намного хуже"
Овечкину разбили лицо шайбой. Видео
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