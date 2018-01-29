Овечкин забросил Василевскому в Матче звезд НХЛ. Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей за Столичный дивизион в первом периоде полуфинала Матча звезд НХЛ против команды Атлантического дивизиона. Сначала он ассистировал Сидни Кросби, а затем и сам огорчил соотечественника Андрея Василевского, который защищал ворота в первой половине игры.
Vintage @ovi8 #NHLAllStar #ALLCAPS pic.twitter.com/Lzak8Fzdit– Washington Capitals (@Capitals) 28 января 2018 г.
Ovi→Sid! #NHLAllStar #ALLCAPS pic.twitter.com/YtcsU6P47T– Washington Capitals (@Capitals) 28 января 2018 г.
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