Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ. Видео

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега" забросил свою вторую шайбу во втором периоде. Россиянин вывел "Кэпиталз" вперед в счете - 2:1.
Этот гол стал для Овечкина 42-й в сезоне. На данный момент он лидирует в гонке снайперов, опережая Патрика Лайне на две шайбы.
Форвард достиг отметки в 600 шайб в НХЛ. На это ему понадобилось 990 игр за "Вашингтон". Всего на его счету 1109 очков.
Россиянин занимает 20-е место среди снайперов в истории НХЛ. Лидирует в этом списке Уэйн Гретцки с 894-мя шайбами на счету.
Alex Ovechkin becomes the 20th player in NHL history to reach 600 career goals. #600vi pic.twitter.com/RfhO2RicYh– NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 13 марта 2018 г.
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fifa_guru
gibson а 500-я шайба была забита на глазах Кросби. Тогда поставил "на колени" Питтсбург, а сейчас Виннипег))
04:33
xantr
Величайший снайпер в истории!
04:08
van der sar
Начинаем следующую сотню!
03:40
van der sar
600!!!
03:30
unLost14
Граф нажрётся!))) Возможно даже под креветки. Разумеется, средние. Классика! Ну по такому случаю можно, порадуемся с Монте)
03:29
unLost14
gibson, аналогично это отметил! очень красиво получилось) как будто, подожди, малец, посильнее укутайся шарфиком, еще рано батю смещать)))
03:26
gibson
Весьма символично, что когда Овечкин забивал 600-й гол, Лайне находился у него за спиной:-)
03:22