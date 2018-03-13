03:16 | Хоккей — НХЛ

Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ. Видео

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега" забросил свою вторую шайбу во втором периоде. Россиянин вывел "Кэпиталз" вперед в счете - 2:1.

Этот гол стал для Овечкина 42-й в сезоне. На данный момент он лидирует в гонке снайперов, опережая Патрика Лайне на две шайбы.

Форвард достиг отметки в 600 шайб в НХЛ. На это ему понадобилось 990 игр за "Вашингтон". Всего на его счету 1109 очков.

Россиянин занимает 20-е место среди снайперов в истории НХЛ. Лидирует в этом списке Уэйн Гретцки с 894-мя шайбами на счету.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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fifa_guru

gibson а 500-я шайба была забита на глазах Кросби. Тогда поставил "на колени" Питтсбург, а сейчас Виннипег))

04:33

xantr

Величайший снайпер в истории!

04:08

van der sar

Начинаем следующую сотню!

03:40

van der sar

600!!!

03:30

unLost14

Граф нажрётся!))) Возможно даже под креветки. Разумеется, средние. Классика! Ну по такому случаю можно, порадуемся с Монте)

03:29

unLost14

gibson, аналогично это отметил! очень красиво получилось) как будто, подожди, малец, посильнее укутайся шарфиком, еще рано батю смещать)))

03:26

gibson

Весьма символично, что когда Овечкин забивал 600-й гол, Лайне находился у него за спиной:-)

03:22

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