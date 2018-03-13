Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ. Видео

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега" забросил свою вторую шайбу во втором периоде. Россиянин вывел "Кэпиталз" вперед в счете - 2:1.

Этот гол стал для Овечкина 42-й в сезоне. На данный момент он лидирует в гонке снайперов, опережая Патрика Лайне на две шайбы.

Форвард достиг отметки в 600 шайб в НХЛ. На это ему понадобилось 990 игр за "Вашингтон". Всего на его счету 1109 очков.

Россиянин занимает 20-е место среди снайперов в истории НХЛ. Лидирует в этом списке Уэйн Гретцки с 894-мя шайбами на счету.