Овечкин забросил 597-ю шайбу в НХЛ. Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса". Для него этот гол стал 39-м в этом сезоне. Также на его счету 32 передачи.
Таким образом, 32-летнему россиянину осталось забросить всего 3 шайбы до юбилейной отметки в 600 голов в североамериканской лиге.
Counting down to #600VI (only 3 more to go) #ALLCAPS pic.twitter.com/iFWgJij5rq– Washington Capitals (@Capitals) 27 февраля 2018 г.
We're three away from #600VI, everyone. #CapsJackets #ALLCAPS pic.twitter.com/8EP6c7fUAv– Washington Capitals (@Capitals) 27 февраля 2018 г.
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Cap. Morgan
А полтинник то Саня выбьет в этом году...
15:46
Марио66
onlyspartak, а где взять вратаря-то? Все "хорошие" сидят на контрактах. Остаётся, да, надеяться, что из Самсонова вырастет что-то стоящее.
11:03
ViTTyler
Вашикам только Самсонова ждать и мечтать, что он за сезон станет топом.
10:15
juniormel
Олаф Колциг (вратарь сборной Германии) в прошлом вратарь Вашингтона. Очень крут был!!!
09:35
onlyspartak
Надеялся на пару нормальных трансферов, но увы.
08:49
onlyspartak
У столичных не припомню что бы когда то был приличный вратарь, сейчас стоит полное днище, нормальных защитников тоже нет. О чем вообще руководство думает? Явно не о победе в КС.
08:47
van der sar
597.
08:46
Якут Хан
Маэстро! Сашка, разбушевался)) в последних матчах более десятка бросков шмаляет по воротам за игру)) давай 50! за сезон!!!!
07:11
Весёлый©
Хейтеры всё хоронят-хоронят Санька, а он никак не хоронится. Сами хороняки!
07:04
БигБосс
750 в карьере. На все времена первый.
06:59
D_scorp
Вроде недавно юбилей в 500 шайб отмечал, а уже 600 на носу! Обалдеть! Ови - машина!
06:49
HarryAngel
Холтби явно надломлен издевательскими плюхами от Куча. пора завершать карьеру
06:43
Монте-Кристо (Мститель) .
Грубауэр великолепен. Холтби разобран. Играет все хуже и хуже с каждым матчем. Вашингтон был убог. За исключением Овечкина. Конечно, лучше лев во главе стада баранов, чем баран во главе стада львов. Но хотелось бы, чтобы лев был во главе прайда львов. Бобровский парировал не менее пяти сверхубойных бросков Овечкина (всего семь). Половину из которых любой бы другой вратарь пропустил. Овечкин был очень хорош. Но Бобровский лучше. Хоть один гол от Сани и пропустил.
05:53